Schiele total kämpferisch

Wer nun gedacht hat, die jüngste 1:5-Niederlage beim FC Viktoria Köln am Mittwoch hätte die Würzburger Kickers im Aufstiegsrennen um die 2. Bundesliga aus den Socken gehauen, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Trainer Michael Schiele (Bild) gab sich am Donnerstag in einer „Ansprache“ sehr emotional und kämpferisch: „Die Mannschaft ist total fokussiert und wird sich belohnen. Wir werden den einen Punkt holen, damit wir da vorne nicht mehr weg kommen.“ Dieser mindestens eine Zähler muss am Samstag im letzten Saisonspiel daheim gegen den Halleschen FC eingefahren werden. Beginn ist um 14 Uhr. Zuschauer dürfen weiterhin keine kommen. mf/Bild: Scheuring

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020