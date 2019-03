„Schindlers Liste“ als Bühnenversion

Seine Liste entschied über Leben und Tod: Die wahre Geschichte des Unternehmers Oskar Schindler hat Steven Spielberg oscargekrönt verfilmt. Am Freitag, 29. März, um 20 Uhr präsentieren Stefan Bockelmann und das elfköpfige Ensemble der Konzertdirektion Hannover in einer Koproduktion mit der Landesbühne Rheinland Pfalz das Stück nach einem Roman von Thomas Keneally in der Stadthalle in Weinheim, Birkenauer Talstraße 1.

In 18 Szenen nimmt die Theateradaption das Publikum mit auf die „Reise“ Oskar Schindlers und „seiner Juden“, die 1939 begann und 1945 endete. Die Inszenierung ist ganz bewusst keine Kopie der Spielberg-Verfilmung, hier wird mit den besonderen Mitteln der Bühne gearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturgemeinde.

Die Stückeinführung beginnt um 19.15 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Morgenforum in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefonnummer 06203/95 60 10 wn

