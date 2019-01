Schlagerhits von Helene Fischer

Seit ein paar Jahren ist es Tradition, dass der letzte Freitag im Kalendermonat Januar beim Beat Club ganz im Zeichen des Schlagers steht. Nachdem im Oktober die Schlager der 60er- und 70er-Jahre an der Reihe waren, ist jetzt die Zeit der Schlager aus den 80er-, 90er-, 2000er-Jahren bis heute. Die Liebhaber von Helene Fischer, Andrea Berg, Wolfgang Petry, Voxxclub und Co. kommen bei dieser Feten-Party voll auf ihre Kosten. Stefan Ebner, Beat-Club-Aktiver und verantwortlich für Sound und Technik, steht zusammen mit DJ Rockin’ Rolf auf der Bühne und präsentiert am Freitag, 25. Januar, um 21 Uhr, in der Villa Titiania, Birkenauer Talstraße 11, Schlagerhits. Einlass ab 19.45 Uhr, Eintritt frei.

Info: Weitere Informationen unter www.beatclub-weinheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019