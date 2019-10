Schlechter Überblick

Köln.Wer umziehen oder gekaufte Möbel transportieren will, mietet sich oft einen Kleintransporter. Fahrer ohne Routine mit den langen Kastenwagen sollten sich beim Rangieren und beim Einparken an schlecht einsehbaren Stellen aber lieber von Mitfahrern oder Passanten einweisen lassen, rät der TÜV Rheinland. Oft schränkt eine fehlende Heckscheibe die Sicht nach hinten ein. Auch beim Abbiegen unterschätzen manche die bis zu acht Meter langen Gefährte mit großem Radstand. Der Abbiegeradius müsse laut Experten größer sein, um nicht Bordsteine oder parkende Pkw in der Kurve zu streifen.

Seiten- und Hilfsspiegel helfen bei der Übersicht. Bei Fahrverhalten und Übersichtlichkeit unterscheiden sich die teils bis zu 170 km/h schnellen Fahrzeuge erheblich vom normalen Pkw. So gilt besonders für Ungeübte: nur vorsichtig und defensiv fahren. Aufgrund der großen Angriffsfläche sind die Wagen besonders für Seitenwind anfällig. tmn

