Schmierereien am Mahnmal

Unbekannte haben das in Weinheim Mahnmal für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung (Nähe Amtsgericht) mit weißer Farbe beschmiert und dies offenbar ausgerechnet am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Jedenfalls entdeckte Stefano Bauer, Stadtrat der Grünen/Alternative Liste (GAL), die Schmierereien am Montag und informierte kurz darauf den Oberbürgermeister.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, habe Manuel Just die Reinigung angeordnet sowie Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Auch wenn die Schmierereien auf den ersten Blick nicht direkt auf ein rechtsextremes Motiv hinweisen, müsse man solche Handlungen an diesem besonderen Gedenktag unbedingt verfolgen, um Verursacher, wenn möglich, ausfindig zu machen und um über die Hintergründe Bescheid zu wissen.

„Selbst wenn es ein Dummer-Jungen-Streich war“, so der Oberbürgermeister, „sollten wir herausfinden, wer diese dummen Jungen sind. Wegsehen und bagatellisieren wäre der falsche Weg. Jeder muss wissen, dass er mit diesem Mahnmal auch das würdevolle Andenken an die Opfer von Verfolgung, Krieg und Gewalt beschmutzt“, so Just. pro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020