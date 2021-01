Schnee und Frost in weiten Teilen Deutschlands

Offenbach.Tiefdruckgebiet Dimitrios sorgt weiter für winterliches Wetter mit frostigen Nächten und Straßenglätte. In vielen Teilen Deutschlands kam es am Donnerstag durch Schnee und Glätte zu Unfällen und gesperrten Straßen. Auch der Zugverkehr war betroffen – so kam es im Allgäu, in Oberbayern und im Harz (unser Bild) neben Verspätungen auch zu Ausfällen und Streckensperrungen. Umgestürzte Bäume verhinderten etwa Fahrten zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol. Während in der Nacht zum Freitag im Allgäu und im Schwarzwald noch Niederschlag erwartet wurde, klingen die Schneefälle tagsüber dort allmählich ab, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Allerdings kommen zwischen Ostsee und Erzgebirge neue, teils ergiebige Schneefälle auf. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021