Schneezauber mit Pechsauce garniert

Die Kulisse ist wie aus dem Märchenbuch entsprungen: In üppigem Grün ranken Pflanzen empor. In der Ferne markiert ein steil aufsteigendes Gebirge den Horizont. Ein Brunnen mit Spinnrad reiht sich ein in das Arrangement liebevoller Requisiten. Nach dem Szenenwechsel breitet sich ein Sternenhimmel aus, der – mit Bühnentechnik fantasievoll ausgeleuchtet – nicht von dieser Welt sein kann. Mit der Inszenierung von „Frau Holle“ über den Fleiß als Tugend ist dem Ensemble des Holzwurm-Theaters am Samstagnachmittag vor diesem zauberhaften Bühnenbild eine herrlich überdrehte Inszenierung für Kinder ab vier Jahren gelungen.

Das Theater hatte zur Premiere ins Rolf-Engelbrecht-Haus geladen. Und der Saal war prall gefüllt. Das zeigt, dass in Zeiten digitaler Reizüberflutung ein Märchenstoff wie dieser noch anlocken kann. Zur Freude der Kinder widerfährt der arg geschundenen Marie (Nele Neumann) Gerechtigkeit: Ihr Fleiß wird von Frau Holle (Cornelia Casper) großzügig belohnt. Als Goldmarie bekommt sie am Ende sogar ihren geliebten Hans (Dirk Jalowiky).

Bekanntlich nicht vom Pech verfolgt, sondern geradezu überschüttet davon, darf sich am Ende trotz Faulheit selbst das Mariechen (Barbara Schäfer) freuen, denn der treuherzige Schornsteinfeger (Rainer Stefan) nimmt sich ihrer an. Nur die Stiefmutter (Katja Hoger) hat das Nachsehen. Denn sie zeigt sich bis zuletzt engstirnig und erntet den gerechten Spott dafür.

Das Theater Holzwurm hat es mit „Frau Holle“ verstanden, die jungen Zuschauer mitfiebern zu lassen. Und das durfte das Publikum sogar mit lautstarkem Einsatz tun. Einmal gaben sie dem Pechmariechen Nachhilfeunterricht beim Zählen und Tipps, wie sie ihre Faulheit („Waschen ist ja so anstrengend“) überwinden kann. Und auch der Stiefmutter hielten sie den Spiegel vor, indem sie sich deren Lieblingsspruch („Eigentlich bin ich ja nicht so empfindlich, aber das ist be-lei-di-gend“) zu eigen machten und im Chor mit einstimmten. Gerade diese kurzen Interaktionen mit den Kindern trugen neben dem schauspielerischen Einsatz wesentlich zum Gelingen der Aufführung bei.

Lachmuskeln strapaziert

Quirlig agierte Rainer Stefan als Schornsteinfeger und sorgte mit Niesattacken für Dauergelächter. Auch Anne Plewik strapazierte die Lachmuskeln als junger Bursche, der sich in Frau Holles Reich einquartiert hat und dort alle mit seinen Zungenverdrehern (Lutzschmiese statt Schmutzliese) aus der Fassung brachte. Mit Freude am fiesen Spiel verkörperte Katja Hoger, die gemeinsam mit Nele Neumann Regie führte, die Figur der geldgierigen Stiefmutter. Wild gestikulierend und stets am Rande des Nervenzusammenbruchs trieb sie die anderen Figuren, insbesondere Marie und die verliebten Männer, kreuz und quer über die Bühne. Der jüngste Akteur, Emil Neumann, durfte in liebevoller Kostümierung als Hahn die Wiederkehr der beiden Mädchen aus Frau Holles Reich ankündigen. Ein in sich stimmiger unterhaltsamer Theaternachmittag, bei dem Bühnenbild (Dieter Korsch), das Zusammenspiel der Mitwirkenden und die Kostüme (Veronika Stapf und Nina Jalowiky) märchenhaften Bühnenzauber verbreiteten.

Weitere Aufführungen am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, sowie am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar, finden die Vorstellungen im Dorfgemeinschaftshaus in Mörlenbach-Bonsweiher statt. An allen Tagen ist Einlass um 15.30 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Bücherwald, Pappelallee 1a in Weinheim. groe

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019