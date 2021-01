Schnell die Phase drei starten

Neckar-Odenwald-Kreis.Bereits am 27. Dezember war im Landkreis Impfstart in den Pflegeheimen. Nun ist das Kreisimpfzentrum in Mosbach betriebsbereit, doch der Impfstoff fehlt. Zur Situation hat Landrat Dr. Achim Brötel nun einen Brief an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geschrieben.

Darin schreibt er: „Wir sind bereits seit Ende vergangener Woche startklar. Die Einrichtung ist komplett funktionstüchtig. Wenn sich jetzt noch das leidige Thema mit dem Personaldienstleister des Landes für das sonstige medizinische Fachpersonal endlich zeitnah lösen würde, wären wir jederzeit in der Lage, die Kapazität auch kurzfristig bei einer höheren Zuweisung von Impfstoff auf die im Umsetzungskonzept des Landes vorgesehene Volllast hochzufahren.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.01.2021