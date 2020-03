Schorlau führt „Focus“-Liste an

„Der freie Hund“ von Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo (Kiepenheuer und Witsch) steht in dieser Woche neu an der Spitze der „Focus“-Bestsellerliste Belletristik. Auf Platz zwei folgt „Das Haus der Frauen“ von Laetitia Colombani (S. Fischer). Vom ersten auf den dritten Rang rutschte Pascal Mercier mit seinem Roman „Das Gewicht der Worte“ (Hanser). An vierter Stelle steht Delia Owens mit „Der Gesang der Flusskrebse“ (Hanserblau im Carl Hanser Verlag). Danach folgt als Neueinsteiger Ingo Schulze mit seinem neuen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ (S. Fischer), noch vor dem Leipziger Buchpreisträger Lutz Seiler mit „Stern 111“ (Suhrkamp). Die „Focus“-Liste, die von derjenigen des „Spiegel“ stets leicht abweicht, wird vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt. dpa/tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020