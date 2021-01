Schottergärten seit August verboten

Odenwald-Tauber.Sie haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Einfamilienwohngegenden etabliert: mit Steinen belegte Flächen, Schottergärten genannt. In Baden-Württemberg sind sie seit August verboten, denn da trat ein neues Naturschutzgesetz des Landes in Kraft.

Schottergärten, die vor dem 31. Juli 2020 angelegt wurden, genießen in der Regel Bestandsschutz.

Alle nach diesem Tag angelegten Gärten, sind unzulässig. Hier setzt sich die zuständige Behörde des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises mit den Eigentümern in Verbindung. „Wir bitten um eine Rückmeldung, wie von deren Seite geplant ist, die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen“, erläutert die Behörde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021