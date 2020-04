Schottisches Wahrzeichen leuchtet blau

Falkirk.Blick auf eines der sogenannten Kelpies bei Falkirk in Großbritannien, die für die verbleibende Zeit der Corona-Krise mit blauem Licht beleuchtet werden – als Tribut an das nationale Gesundheitssystem (NHS) im Vereinigten Königreich und als Dank auch an die Sozialarbeiter. Kelpies sind vor allem im schottischen Volksglauben übernatürliche Wassergeister, die in den fließenden Gewässern des Hochlandes beheimatet sind. Die Skulpturen in Falkirk – Werke des Bildhauers Andy Scott aus dem Jahr 2013 und rund 30 Meter hoch – bewachen die Schleusen des Ortes. Die Skulpturen verbinden die Fantasiewelt Schottlands mit der Tradition der Stahlindustrie dort. Die schottische Stadt Falkirk liegt zwischen zwei Kanälen, die einst die Ansiedelung von Eisenwerken und Fabriken zur Stahlerzeugung begünstigten. Heute werden dort Busse hergestellt – sonst lebt die Stadt vom Tourismus. BILD: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020