Schriftform ist wichtig

Stuttgart.Beim Neuwagenkauf im Netz gelten klare Regeln. Käufer können binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurücktreten. Gut zu wissen, denn Käufer haben online die Wahl zwischen diversen spezialisierten Autoportalen, Herstellerseiten, und auch Autohändler verkaufen digital. Doch es gibt Sonderregeln, berichtet die Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“. Bezahlt wird meist per Vorkasse oder in bar bei Übergabe. Aber was müssen Käufer tun, wenn sie vom Kauf zurücktreten wollen? Wichtig: die Schriftform.

Absicht erklären

Binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss müssen Käufer dem Händler ihre Absicht schriftlich erklären (Paragraf 355 BGB). Versäumt ein Händler, Käufer auf dieses Recht hinzuweisen, verlängert sich die Rückgabefrist um weitere zwölf Monate. Und der Rücktritt vom Kauf ist nur möglich, wenn der Vertragsabschluss wirklich aus der Ferne stattgefunden hat – also etwa per E-Mail oder auf einer Onlineplattform zustande kam. Schickt ein Käufer etwa einen per Mail empfangenen Kaufvertrag unterschrieben zurück, handelt es sich nach einer Entscheidung des Landgerichts Osnabrück nicht mehr um ein Fernabsatzgeschäft. Vorsicht: Speziell auf Kundenwunsch konfigurierte Autos fallen nicht unter das Rückgaberecht. Und wurde der Wagen bereits im Straßenverkehr gefahren, dann handelt es sich bei Rückgabe um einen Gebrauchtwagen. Einen Wertverlust darf der Händler abziehen. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020