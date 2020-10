Schritte zu besserer Vergleichbarkeit

Berlin/Mainz.Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig (SPD), hat die Beschlüsse der 16 Minister als „historischen Tag für die Bildung in Deutschland“ bezeichnet. Die Entscheidungen stärkten den Bildungsstandort Deutschland nachhaltig, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin am Donnerstag in Mainz. So sollen etwa alle Kinder die verbundene Handschrift lernen. Beim Abitur müssen mindestens 50 Prozent aus einem einheitlichen Aufgaben-Pool eingebracht werden. Eine „Ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“ werde unabhängig arbeiten können und für mehr Vergleichbarkeit sorgen. dpa

