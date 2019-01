Schublade auf – Hörgeräte wieder rein ins Ohr

Schwetzingen.Hörgeräte werden ständig besser, unauffälliger und komfortabler. Warum liegen dann trotzdem einige in der Schublade und werden nicht getragen? Die häufigsten Aussagen von Kunden, die auf Empfehlung in das Fachgeschäft Froschgassen Hörgeräte Akustik Schreiber in Schwetzingen kommen: Die Geräte sind unbequem und ich komme damit nicht zurecht. Die Geräte verbrauchen nur unnötig Batterien. Ich höre mit den Geräten nicht gut. Ich höre mit den Geräten alles so fremd und unnatürlich. Die meiste Zeit bin ich allein, was brauche ich die da? Doch mit der richtigen Beratung und Einstellung der kleinen Hilfsgeräte gehören solche Aussagen der Vergangenheit an.

Inhabergeführter Meisterbetrieb

Froschgassen Hörgeräte Akustik Schreiber ist ein familien- und inhabergeführtes Meisterfachgeschäft, das mit 35 Jahren Erfahrung aufwarten kann. Das Ehepaar Kristin und Jörg Schreiber ist mit ihrem einzigen Geschäft in der Herzogstraße 27a in Schwetzingen ansässig. Oftmals können die Spezialisten für gutes Hören dabei helfen, dass die Geräte wieder gerne getragen werden, und das, auch wenn diese nicht in dem Schwetzinger Fachgeschäft erworben wurden.

Exklusive Services

Mit dem Kauf ihres neuen Hörgeräts bekommen die Kunden von Froschgassen Hörgeräte Akustik Schreiber ihre persönliche Stammkundenkarte überreicht. Mit dieser Karte erhalten sie nicht nur regelmäßig, vierteljährlich eine Kontrolle der Funktionsfähigkeit ihres Geräts, sondern genießen damit auch besondere Vorteile: So gibt es für sie Batterien gratis und seit neuestem ein Mal im Vierteljahr kostenfrei Reinigungsspray. Durch diesen Service bleibt das Team des Meisterfachgeschäfts beständig im Kontakt mit den Kunden und hat so die Möglichkeit die Einstellung der Geräte zu verfeinern. Dies macht das Team sehr gerne und kann so vermeiden, dass diese in der Schublade landen.

Der Kauf eines Hörgeräts ist eine wichtige Entscheidung bei der daran gedacht werden sollte, dass das ausgewählte Modell fünf bis sechs Jahre getragen werden muss, bevor die Krankenkasse ein neues bezuschusst. Dies ist eine lange Zeit. Daher sollte das Probetragen und Austesten von Hörgeräten ausgiebig genutzt werden, um die unterschiedlichen Modelle vergleichen zu können. Denn man kauft nicht einfach nur Hörgeräte, sondern auch der Service danach sollte stimmen.

Wer das Gefühl hat, sein Hörvermögen habe sich verändert, kann gerne bei Froschgassen Hörgeräte Akustik Schreiber ganz unverbindlich einen Termin vereinbaren, um sich beraten zu lassen. Das Ehepaar Schreiber empfiehlt: „ Denken Sie daran: Vergleichen lohnt sich und das nicht nur beim Preis.“ red/pr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019