Schuchardt bleibt im Amt

Würzburg.Der neue Oberbürgermeister ist auch der alte: Christian Schuchardt wird die Geschicke Würzburgs auch für die nächsten sechs Jahre lenken. 52 Prozent der Wähler gaben dem 50-Jährigen am Sonntag ihre Stimme. Damit nutzte der Kandidat von CSU, FDP und Bürgerforum seinen Amtsbonus. „Ich freue mich sehr und bin den Wählern dankbar“, betont Schuchardt im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Gerade in der aktuellen Lage der Corona-Krise und dem Ausrufen des Katastrophenfalls in Bayern ist es in seinen Augen gut, wenn eine Kontinuität gegeben ist. Als einer der wenigen Oberbürgermeister einer bayerischen Großstadt nicht in die Stichwahl zu müssen, sorgt für Zufriedenheit bei Schuchardt. Dass ihm mit der Bestätigung im Amt im ersten Wahlgang am Sonntag etwas Besonderes geglückt ist, erwähnt er kaum.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.03.2020