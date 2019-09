Schulbeginn in der Region

Einer der wichtigsten Tage im Leben eines Kindes und vor allem für die Eltern, Paten und Freunde der Familie ist der erste Schultag. Mit dem Schulranzen auf dem Rücken und der bunten, oft selbstgebastelten Schultüte in der Hand begann am Wochenende für die Erstklässler im Einszugsgebiet dieser Zeitung ein neuer Lebensabschnitt. Aufgeregt, neugierig und voller Vorfreude kamen die über 900 Kinder in Begleitung ihrer Verwandten zu den Einschulungsfeiern, bei denen die Neuankömmlinge je nach Schule am Donnerstag, Freitag oder Samstag willkommen geheißen wurden.

Die älteren Schüler gestalteten für die „Neuen“ schöne Programme, sagten Gedichte auf, sangen Lieder oder führten Theaterstücke auf. Die Abc-Schützen lernten ihre Lehrer und die Mitschüler kennen. Nacheinander wurden die Kinder aufgerufen und ihren Klassen, die manchmal sogar ein kleines Maskottchen hatten, zugeteilt. Nach der ersten Unterrichtsstunde durften sie ihre Schultüte auspacken. Unsere Zeitung zeigt hier die Erstklässler im Einzugsgebiet der SZ/HTZ, die zum Schulstart fotografiert werden durften. Manche Schulen – gefragt wurden alle Grundschulen – und auch vereinzelt Eltern wollten ihre Erstklässler nicht auf den Erinnerungsfotos in der Heimatzeitung sehen. caz

