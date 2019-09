Schule der Demokratie

Frankfurt.Gemeinsames Lernen in der Grundschule ist für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) unerlässlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft. „Hier werden die Weichen gestellt für die Zukunft unserer Demokratie“, sagte Steinmeier am Freitag in der Frankfurter Paulskirche (Bild). Anlass war ein Doppeljubiläum: Seit 100 Jahren gibt es Grundschulen in Deutschland, seit 50 Jahren den dazugehörigen Fachverband. Die Grundschule zähle „zu den großen demokratischen Errungenschaften des Jahres 1919“, sagte Steinmeier. „Demokratie lernen, das waren die großen Ziele, die bis heute aktuell geblieben sind.“ Grundschulen seien „ein Ort, an dem das Miteinander verschiedener Menschen Tag für Tag gelingt“. Auch heute gehe es darum, „mehr Chancengerechtigkeit zu verwirklichen“. dpa (BILD: dpa)

