Schulischen Kulturwandel angestoßen

Buchen.Die deutsche Bildungslandschaft muss im digitalen Bereich noch vieles dazu lernen – das wurde bei der Videokonferenz von Lehrern und Schülern der Zentralgewerbeschule Buchen mit der Bundestagsabgeordneten Nina Warken deutlich. Die Parlamentarierin interessierte vor allem die technische Umsetzung neuer Unterrichtsformate an der Schule. Mit Einblick in die bundesweite Schulstruktur kamen ihr nach der Schulschließung verschiedenste Bewältigungsmöglichkeiten zu Ohr, so auch das Zusenden von Arbeitsblättern per Post . „Durch die coronabedingten Schulschließungen ist ein schulischer Kulturwandel angestoßen worden, den man nur gemeinsam meistern kann“, so die Abgeordnete.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.06.2020