„Schweinebucht“ gesperrt

Wo es ging, hat die Stadt Weinheim in den vergangenen Tagen mit technisch-baulichen Maßnahmen unrechtmäßigen Ansammlungen von Menschen vorgebeugt, in dem sie Spielplätze und Schulhöfe abgesperrt hat, aber auch zum Beispiel die Zufahrt zur Windeck sowie den Schlosspark. „Das geschieht nur, weil und wenn wir es für zwingend halten“, erklärte Oberbürgermeister Manuel Just, „Einsicht ist immer besser als Ordnungsmaßnahmen“. In diesem Sinne hat die Stadt in Absprache mit der Polizei und dem Rhein-Neckar-Kreis bereits zum vergangenen Wochenende auch die so genannte „Schweinebucht“ am Waidsee abgesperrt, um dort Menschenansammlungen zu verhindern. An warmen Abenden wird die Wiese häufig für partyähnliche Treffen genutzt. Polizei und kommunale Ordnungskräfte kündigten an, die „Schweinebucht“ zu kontrollieren und Verstöße gegen das Kontaktverbot zu ahnden. Die Spazierwege um den Waidsee bleiben geöffnet; natürlich gelten auch dort die aktuellen Coronaregeln, die Treffen von Menschen ab drei Personen, die nicht in einer Familie oder einem Hausstand wohnen, untersagen. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020