Schwieriges zweites Jahr jetzt ohne „Kette“

Als vor einem Jahr der TSV Ilshofen über die Relegation in quasi letzter Sekunde in die Oberliga Baden-Württemberg aufgestiegen war, war dies wie ein „Fußball-Wunder“. Die erste Saison verlief dann in der Vorrunde sehr „zufriedenstellend“, wie Dario Caeiro, Vorsitzender Fußball der Herren, in seinem Fazit betont. Wegen der Relegation blieb wenig Zeit für die Kaderplanung. „Die junge Truppe hat sich aber schnell gefunden“, so Caeiro. In der Rückrunde kamen dann einige Faktoren zusammen mit der Folge, dass wir bis zum Schluss gezittert, aber verdient den Klassenerhalt geschafft haben. „Darauf“, so Caeiro, „sind wir unheimlich stolz. Denn mit unseren Rahmenbedingungen ist es nicht selbstverständlich, dass Ilshofen in der Oberliga spielt“. Nun geht es in das „schwierige zweite Jahr“ – und es gab gravierende Veränderungen. Die Ära von Spielertrainer Ralf Kettemann ging nach acht extrem erfolgreichen Jahren, in denen er den Club von der Bezirksliga in die Oberliga geführt hatte, zu Ende. „Kette“, wie ihn seine Freunde rufen, wechselt ins Trainerteam der U 23 der TSG Hoffenheim und sucht dort eine neue Herausforderung.

Mit Michael Hoskins wurde nun wieder ein Vollbluttrainer verpflichtet. Er arbeitete letzte Saison als U-19-Trainer beim VfR Aalen und hat mit Co-Trainer Julian Metzger auch noch Stani Bergheim (kam vom TSV Essingen) als spielenden Co-Trainer und tatkräftige Unterstützung. „Er lebt den Fußball und gibt alles für den Erfolg“, so der TSV-Fußball-Chef Dario Caeiro über den neuen Mann an der Seitenlinie. „Gemeinsam mit den jungen und talentierten Spielern versuchen wir, die bisherige Spielweise variabler zu gestalten und vor allem den bisherigen Taktgeber Kettemann auf mehrere Schultern zu verteilen. Für uns gilt auch diesmal: Nur der Klassenerhalt zählt.“

Julian Metzger wird die U 23, die in der Bezirksliga Hohenlohe spielt, betreuen. Für die U 17 in der Fußball-Akademie Ilshofen konnte mit Aaron Beisswenger ein junger und talentierter Trainer gewonnen werden. Auch die U 15 ist mit Michael Barbir top besetzt. Gerade die Jugendarbeit ist für Caeiro „ein Meilenstein beim TSV Ilshofen“.

Die Oberliga hat wie jedes Jahr ihr Gesicht verändert und mit Regionalliga-Absteiger VfB Stuttgart II einen prominenten Neuzugang. Da die Stuttgarter Kickers als Vizemeister in der Relegation zur Regionalliga gescheitert sind, spielen nun zwei Clubs aus der Schwaben-Metropole in der Oberliga. Der Meister der vergangenen Saison, der Bahlinger SC, ist in die Regionalliga aufgestiegen. In die Verbandsliga absteigen mussten die TSG Backnang, der FC Germania Friedrichstal, der 1. FC Normannia Gmünd und der SV Spielberg. Neu dazugekommen sind die Verbandsliga-Meister SV Sandhausen II (Baden), 1. FC Rielasingen-Arlen (Südbaden) und die Sportfreunde Dorfmerkingen (Württemberg). Knapp in der Aufstiegsrunde der Vizemeister zur Oberliga gescheitert ist der FSV Hollenbach. Er unterlag im Relegationsspiel zu Hause vor prächtiger Kulisse dem Freiburger FC mit 1:5 Toren. Die junge Truppe von Trainer Martin Kleinschrodt hatte in dieser Partie keine Chance.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019