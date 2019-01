Sechs Bewerbungen liegen vor

Die Frist ist abgelaufen: Bis einschließlich Montag konnten sich potenzielle Interessenten für das Schlossparkrestaurant in Weinheim bewerben, 30 haben sich gemeldet und ein entsprechendes Exposé angefordert. In ihm sind alle Rahmenbedingungen aufgeführt, die für eine Neuverpachtung erfüllt sein müssen. Ziel ist es, den Restaurantbetrieb pünktlich zur Freiluftsaison wieder zum Laufen zu bringen. Aber nicht alle 30 Interessenten haben auch Ambitionen, das Schlossparkrestaurant wieder zu eröffnen. Und so meldete die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage: „Wir haben sechs Bewerbungen vorliegen.“

Nun geht es an die intensive Prüfung der Unterlagen, denn die Bewerber müssen ein nachhaltiges gastronomisches Konzept vorlegen, das auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung Sinn ergibt. Damit will man auf Nummer sicher gehen, denn das Schlossparkrestaurant ist nach zwei Pleiten innerhalb weniger Jahre mittlerweile ein hochpolitisches Thema.

1930 Euro Miete pro Monat

Daher wird auch der Gemeinderat am Ende darüber entscheiden, wer als neuer Pächter zum Zuge kommt. Zuvor hatte sich bereits eine eigens für das Thema gegründete Kommission mit der Neuverpachtung befasst und die entsprechenden Bedingungen aufgelistet.

Die Stadt Weinheim ruft zunächst eine monatliche Pacht in Höhe von 1930 Euro auf. 1200 Euro sind dabei die Grundmiete, dazu kommen noch Nebenkosten in Höhe von 730 Euro. Hinzu kommen noch Wartungsverträge mit den entsprechenden Firmen für Küche oder auch den Lastenaufzug und den Fettabscheider – macht 500 Euro pro Monat extra; plus Nebenkosten wie Strom und Gas. Die Miete wird zunächst niedriger als üblich angesetzt. Denn an dem Gebäude stehen verschiedene Arbeiten an, im Wesentlichen geht es um die Sanierung der Fassade und des Daches samt Innenausbau. Die Arbeiten sind für das Jahr 2020 geplant, der genaue Ablauf steht noch nicht fest. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird die Pacht auf 2000 Euro netto erhöht, ein Jahr später werden 3000 Euro pro Monat fällig. Wer am Ende das Rennen macht, das wird sich nach einem recht aufwendigen Prüfverfahren zeigen. Fest steht jedenfalls, dass sich niemand einen Ausgang wie bei der Wahl des letzten Pächters wünscht. Seinerzeit konnte man sich zwischen zwei Bewerbern nicht entscheiden und ließ in nichtöffentlicher Sitzung das Los entscheiden. Wie sich im Nachhinein gezeigt hat, war es mit Blick auf die Geschäftsaufgabe nach gerade mal knapp eineinhalb Jahren Restaurantbetrieb keine nachhaltige Entscheidung. sf

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019