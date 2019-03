Seckenheim: Markt feiert Geburtstag

dass in Seckenheim der jüngste Mannheimer Stadtteilmarkt erstmals sein Angebot für die Bewohner bereitstellte. Seitdem sind die Verkaufswagen und -stände, die jeden Freitag von 7 bis 13.30 Uhr am alten Rathaus ihre frischen Waren anbieten, aus dem Ortsbild nicht mehr wegzudenken. Das Angebot ist vielseitig und eine willkommene Bereicherung für die Anwohner. So finden sie am Verkaufsstand von Ralf Ziesling Kartoffeln, Zwiebeln, Sauerkraut, saure Bohnen, eingelegte Gurken und rote Beete. Jürgen Brunn verkauft Eier, Molkereiprodukte, Hagebuttenprodukte, Senfsauce, Pesto und Teigwaren, während Tanja Ratsak Obst und Gemüse aus der Pfalz in die Quadratestadt bringt. Aus dem Odenwald hingegen kommt Reiner Rettig, der Fleisch und Wurstwaren anbietet. Grünpflanzen aller Art gibt es am Stand von Christine Ehrler, die Schnittblumen, Topfpflanzen, Blumenschalen, Beet- und Balkonpflanzen, Naschobst und -gemüse wie Cocktailtomaten, Trockenblumengestecke und Accessoires im Sortiment hat. Mediterrane Vielfalt findet sich bei Eleftherios Samouladas: Oliven, Schafskäse, Schafskäsepasten, Feinkostsalate, gefüllte Weinblätter und Paprika, griechische Hausmannskost, verschiedene Sorten Pesto und Chutneys, Suppen, Balsamicodressing, Senfkreationen, Öle und Konfitüren kann man bei ihm erwerben. Und auch für den Hunger vor Ort ist die Auswahl groß: Franziska Schmidt verkauft Kaffeespezialitäten und süße Köstlichkeiten wie Muffins oder Kuchen am Stiel, bei Hans-Peter Rasing gibt es neben vor Ort frisch gebackenen Dampfnudeln sowie Kaffee und Kuchen auch selbstgebackenes Gebäck, Kuchen, Hefezopf, Brandsauerteigbrot, selbstgemachte Instantsuppen und Gewürze. Herzhafte Gelüste werden beim Hähnchengrill Grohmann gestillt, dort gibt es neben knusprigem Geflügel auch Pommes frites, Salate und alkoholfreie Getränke. Zwei Jahre ist es her,imp

