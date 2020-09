Segen und Chance im neuen Schuljahr

Jedes neue Schuljahr geht mit Neuerungen und Ungewohntem einher. Doch dieses Mal betreten nicht nur die ABC-Schützen mit ihrem Schulstart Neuland, sondern es sieht sich einfach jede Schulgemeinschaft großen Unsicherheiten gegenüber. Davon sind die traditionellen Gottesdienste zum Schuljahresbeginn nicht ausgenommen. Überall gilt es, abzuwägen und Verordnungen umzusetzen. Wie gut tut es da, sich in Gemeinschaft trotz Abstand zu wissen. Denn das gemeinsame Ziel durch bestmögliche Einhaltung der AHA (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske)-Regeln in allen Bereichen kann, sind sich Katholische wie Evangelische Kirche in Mannheim sicher, diese Gemeinschaft stärken, Vertrauen stiften und das im christlichen Menschenbild verankerte Bewusstsein für den Schutz und das Wohl des jeweils anderen wachsen lassen. Das ist dann auch abseits von Corona ein Segen – im neuen Schuljahr und darüber hinaus. / schu/dv

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.09.2020