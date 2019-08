Sehr zufrieden mit der Entwicklung

„Ich bin hoch zufrieden mit unserer Entwicklung“, zieht Julian Scheidel eine durchweg positive „Halbzeitbilanz“ nach seiner Wahl zum Obmann der Schiedsrichter-Kreisgruppe Mergentheim im Januar 2018. „Wir sind im Verband sehr gut aufgestellt“, freut sich der 27- jährige Wachbacher. „Nach Sebastian Schühl wurde jetzt auch Daniel Benkert vom SV Elpersheim in den Lehrstab des WFV berufen – für eine so kleine Gruppe ist das eine besondere Auszeichnung“, ist Scheidel zurecht stolz auf sein Team. „Sebastian Schühl hat sich als Schiedsrichter souverän in der Landesliga behauptet, mit Christian Wenzel haben wir seit einem Jahr auch wieder einen Beobachter in der Bezirksliga – wir sind also wirklich gut aufgestellt“, betont der Obmann der Kreisgruppe Mergentheim. Vier von fünf Schiedsrichtern (genauer: 79 Prozent) sind anrechenbar, eine Quote, die verbandsweit ein Spitzenwert ist, informiert der Chef der mit insgesamt 75 Mitgliedern überschaubaren lokalen Schiedsrichtergruppe. Ein Schiedsrichter wird bekanntlich für seinen Verein und die Gruppe angerechnet, wenn er mindestens 15 (Jungschiedsrichter 12) Spiele geleitet sowie mindestens vier Schulungen besucht hat. Zwei junge Unparteiische, der 25-jährige Tim Krauter (SV Harthausen) und der knapp 20-jährige Jens Gundling (TSV Markelsheim), stehen in der neuen Saison unter Beobachtung in der Bezirksliga, in der die Kreisgruppe in der abgelaufenen Runde durch Alisa Kranz vertreten war.

„Sie hat eine ganz starke Saison gepfiffen, die Erwartungen übertroffen, war sogar auf Landesligakurs und scheiterte ganz knapp im letzten Spiel“, zollt Scheidel der jungen Schiedsrichterin, die beim WFV-Pokalfinale der Frauen als Assistentin die Kreisgruppe Mergentheim repräsentierte, große Anerkennung. „Leider wird Alisa, die sich aus privaten und beruflichen Gründen nach Freudenstadt veränderte, in der nächsten Saison nicht mehr für uns, sondern für die Gruppe Nördlicher Schwarzwald pfeifen“, bedauert Julian Scheidel „den Verlust eines Aushängeschilds für unsere Kreisgruppe“, zeigt aber volles Verständnis für die Entscheidung der jungen Schiedsrichterin. Neben der Berufung von Alisa Kranz für das WFV-Pokalfinale war auch der Einsatz von Christian Wenzel als Schiedsrichter in der Futsal-Champions-League der Gehörlosen, die in Stuttgart ausgetragen wurde, ein absolutes Novum für die Kreisgruppe Mergentheim. Wenzel, der auch Einteiler Sturmius Burkert unterstützt, gehört dem Futsal-Schiedsrichter-Kader des WFV an und war übrigens mit insgesamt 70 Spielleitungen in der Saison 18/19 Rekordhalter in der Kreisgruppe Mergentheim. Ebenfalls einen besonderen Spielauftrag hatte Landesligaschiri Sebastian Schühl: Assistiert von Jens Gundling und Julian Scheidel leitete er das Hohenloher Pokalendspiel der Herren in Vellberg.

Ein absoluter Höhepunkt der abgelaufenen Saison war zweifellos der 15. Mai in der Erlenbachtalhalle in Igersheim, wo der heimische FC und die Schiedsrichtergruppe Mergentheim zu einer Benefizveranstaltung mit den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichtern Lutz Wagner und Knut Kircher sowie der einzigen Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus einluden. „Ich möchte mich nochmals bei allen Besuchern und Sponsoren bedanken – es wurden 10 000 Euro eingenommen, die mehreren guten Zwecken, sowohl regional als auch überregional, zu Gute kamen“, zeigt sich der Obmann in jeder Hinsicht hocherfreut über den gelungenen, einmal mehr von FN-Redakteur Klaus T. Mende initiierten und organisierten Abend mit Promi- Schiris.

„Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Hohenloher Schiedsrichtergruppen Künzelsau, Crailsheim, Schwäbisch Hall und Öhringen sowie der Gruppe Tauberbischofsheim und den beiden bayerischen Nachbargruppen Ochsenfurt/Kitzingen sowie Frankenhöhe Nord klappt sehr gut, ebenso wie mit den Bezirksverantwortlichen und meinem Ausschuss“, betont Julian Scheidel. Für seinen Stellvertreter Udo Fleck („Er ist immer da, wenn ich ihn brauche“) und Einteiler Sturmius Burkert hat er ein Sonderlob: „Sturmius macht einen tollen Job. Der Einteiler ist der wichtigste Mann einer Schiedsrichtergruppe, mit ihm steht und fällt die Gruppe.“ Und natürlich auch ihr Ruf – muss man ergänzen, denn schließlich gehen nach Auskunft des Obmanns 100 Prozent der Herrenspiele in Konkurrenz in den Austausch und es liegt in der Verantwortung sowie am Überblick des Schiedsrichter-Einteilers, den jeweilige Spielen die geeigneten Unparteiischen zuzuordnen. Für Schiedsrichter, die sich wundern, dass sie im Austausch mit Crailsheim auch zu Reservespielen geschickt wurden, hat Scheidel eine schlüssige Erläuterung: „Die Gruppe Crailsheim muss etwa 200 Reservespiele besetzen, die anderen Hohenloher Gruppen nur die Hälfte – so ist es nachvollziehbar, dass den Crailsheimern an manchen Wochenenden die Schiedsrichter nicht reichen.“

Hohe Priorität sieht der junge Schiedsrichter-Obmann in der Nachwuchsförderung. „Wir haben Jungs und Mädels, die einen guten Eindruck machen – um die Zukunft ist mir nicht bange, auch wenn der letzte Neulingskurs zusammen mit der Kreisgruppe Crailsheim lediglich auf geringes Interesse stieß und aus unserer Gruppe nur sechs Teilnehmer hatte – davon vier Anwärter für den Trainerschein.“ Der nächste Neulingskurs ist wieder zusammen mit der Gruppe Künzelsau geplant, informiert Julian Scheidel. Er würde sich vor allem freuen, wenn es gelänge, Mädchen und Frauen zu gewinnen. „Dabei gibt Alisa Kranz ein gutes Beispiel, wie talentierte Mädchen relativ schnell recht weit kommen können.“

Zur Förderung des Nachwuchses werden zwei Förderkader-Tage zusammen mit der Gruppe Künzelsau abgehalten – im Winter im Raum Künzelsau, im August im Raum Bad Mergentheim. Um die Fördermöglichkeiten zu verbessern, also auch mehr in Aus- und Weiterbildung zu investieren, hat die Kreisgruppe Mergentheim kürzlich einen Förderverein gegründet. „Sebastian Schühl ist erster, Tim Krauter zweiter Vorsitzender. Wie in der Kreisgruppe übt Udo Fleck das Amt des Kassiers, Jonas Immel das des Schriftführers aus.

Auch für die Vereine will die Schiedsrichtergruppe immer Ansprechpartner sein: So findet am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr im Sportheim des SV Harthausen ein Info-Abend mit detaillierten Ausführungen zu den zahlreichen Regeländerungen statt, den der neue Lehrwart Daniel Benkert leiten wird.

