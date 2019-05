Seil immer straff halten

Stuttgart.Das Seil zwischen den Autos sollte beim Abschleppen nach Möglichkeit stets straff gespannt sein. Hängt es durch, sollte der Fahrer oder die Fahrerin im Pannenfahrzeug sanft bremsen, damit es sich wieder strafft. Dazu rät die Prüforganisation Dekra. Am Steuer des abschleppenden Autos ist beim Einsatz eines Seils hingegen besonders viel Gefühl beim Anfahren und Schalten gefragt. Besonders vorsichtig sollte man fahren, wenn im Pannenfahrzeug die Servolenkung ausgefallen ist und es dadurch schwerer zu steuern ist.

Generell gilt: An beiden Autos muss die Warnblinkanlage angeschaltet sein. Beim Abbiegen nutzt man Handzeichen statt der Blinker, weil das Warnlicht stets leuchten muss. So beschreibt es der ADAC in einem Ratgeber rund ums Abschleppen online. Beim Rechtsabbiegen kann das beschwerlich sein. Die Experten raten, einfach den linken Arm aus dem linken Seitenfenster zu strecken und dann über das Autodach nach rechts zu zeigen. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.05.2019