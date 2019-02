Selbst ernannter Präsident erzielt weitere Erfolge

Caracas.Flammende Reden und Hinterzimmergespräche, Appelle an den Patriotismus und öffentliche Amnestieangebote: Im Machtkampf in Venezuela legen sich Präsident Nicolás Maduro und sein Herausforderer Juan Guaidó (Bild) mächtig ins Zeug, um die Militärs auf ihre Seite zu ziehen. Er habe sich bereits heimlich mit Vertretern der Streit- und Sicherheitskräfte getroffen, schrieb Guaidó in einem Gastbeitrag für die „New York Times“. Auf dem diplomatischen Parkett erzielte der selbst ernannte Interimspräsident einen weiteren Erfolg. Das EU-Parlament erkannte ihn gestern als Übergangsstaatschef des südamerikanischen Landes an. dpa (Bild: dpa)

