„Sellemols in Hohsaase“

Das Fotografieren war früher fast ein Kraftsport. Christian Szillinsky kennt die Erzählungen über seinen Großvater Wilhelm Geuder und seine Geschichten. Geuder war, wie sein Enkel, ein echter Hohensachsener und als passionierter Fotograf in den 1920er-Jahren mit Glasplattenkameras in Hohensachen unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das war damals die gängige Technik. Zwei Generationen später organisiert der Enkel mit einem Team, bestehend aus VHS-Leiterin Dr. Cristina Ricca, ihrem Mann Subhash M. Tusk, Richard Klohr und Erik Pflästerer von der Hohensachsener Ortsverwaltung, in Hohensachsen eine Ausstellung mit historischen Fotografien. Unterstützt wird das Projekt von Ortsvorsteherin Monika Springer. Sie bilden das Team „Sellemols“, was auf hochdeutsch so viel bedeutet wie: „Damals.“ „Sellemols“ ist auch der Titel der Ausstellung. Der Eintritt ist frei.

Unter den rund 120 Exponaten sind auch Fotos von Wilhelm Geuder – aber insgesamt von vielen Hohensachsener Bürgern, die nach einem ersten Aufruf in den Schränken und Kellern nach alten Fotos aus dem Ort gesucht haben.

Das „Team Sellemols“ hat die Fotos teilweise restauriert, eingescannt und technisch bearbeitet. Die Fotografien stammen aus einer Zeitspanne zwischen etwa 1890 und 1970; darunter sind Motive, deren Veränderung sich durch Fotos in verschiedenen Zeiten eindrucksvoll darstellen lässt.

Vorrangig sind es markante Gebäude und Orte wie Kirchen, das Rathaus, Gaststätten, prägende Wohngebäude und Geschäfte. Das „Team Sellemols“ hat Spaß an der Sache gefunden. Als nächstes ist – nach dem Vorbild der Nachbar-Ortschaft Lützelsachsen – ein Buchprojekt mit den alten Aufnahmen geplant, dann möglicherweise weitere thematische Ausstellungen. Die erste „Sellemols-Ausstellung“ wird jedenfalls am Samstag, 27. Juli, 12 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hohensachsen mit einer Feierstunde eröffnet. Gäste sind willkommen.

Öffnungszeiten ab Samstag, 27. Juli, an drei Wochenenden samstags und sonntags 27./28. Juli, 3./4. August und 10./11. August, jeweils von 12 Uhr bis 17 Uhr. Ort: Mehrzweckhalle. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019