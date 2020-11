Senior stirbt an Corona

Würzburg.Ein 87-jähriger, mehrfach vorerkrankter Landkreisbürger erlag am Montag in einer Würzburger Klinik dem Corona-Virus. Mit diesem Todesfall erhöht sich die Anzahl der Personen in Stadt Landkreis Würzburg, die an Corona gestorben sind, auf 60 (52 in der Stadt Würzburg, acht im Landkreis).

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom Dienstag 69 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand Mittwoch, 7.30 Uhr). Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 2398, davon entfallen 1259 auf die Stadt und 1139 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1853 Patienten.

