Senioren tanzen und klatschen zu Schlagern

Vor der Bühne des Festzeltes tanzten fünf Senioren in einer Reihe, während Barbara Boll „Sunny, yesterday my life was filled with rain“ sang. Gestern Vormittag haben hunderte Senioren bei der Maimarkt-Matinee zu deutschen Schlagern und Klassikern wie „Rivers of Babylon“ von Boney M. geschunkelt, mit den Füßen gewippt und im Takt geklatscht.

Neben Boll, die sonst im Capitol singt, trat außerdem die Schlagerband Wörtherseer aus dem österreichischen Kärnten auf. Markus Weber, der als „Fräulein Baumann“, für Lacher auf der Matinee sorgen sollte, musste absagen. Stattdessen sang Boll ein paar Lieder mehr. Die Stimmung war aber trotzdem ausgelassen. „Die Musik war schön“, bilanzierte Gertrud Hauck am Ende. Mit ihrem Mann Walter kommt sie schon „seit immer“ auf den Maimarkt, bei der Matinee waren sie aber zum ersten Mal, erzählen sie.

Auch Uwe Patuschka vom Seniorenbüro Mannheim, der die Veranstaltung organisiert hat, ist zufrieden. „Rund 800 Karten wurden verkauft“, erklärte er. ham

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019