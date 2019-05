Dieses Buch war Sensation und Skandal zugleich: der 1968 erschienene Roman „Das Gebot der Gewalt“ des damals in Paris lebenden Yambo Ouologuem. Aber so rasch, wie der 1940 geborene Philosoph und Anglist aufstieg, so schnell fiel er auch. Niemals könne ein Afrikaner einen so souverän mit literarischen Querverweisen spielenden Roman selbst geschrieben haben, argwöhnten die einen, während andere Rezensenten Ouologuem verübelten, dass er Geistesgrößen der sogenannten Negritude veräppelte, wie den senegalesischen Dichter Léopold Sédar Senghor.

In dem Roman ist der afrikanische Mensch nicht edel und gut, sondern rückständig und brutal. Beherrscht von muslimischen Machthabern, die seit der arabischen Eroberung Nordafrikas die Geschicke der west- und zentralafrikanischen Bevölkerung bestimmen, hätten Afrikaner nie etwas richtig verstanden oder vollbracht. Sie wurden versklavt, werden für dumm verkauft und mühen sich vergeblich um Eigenständigkeit. Dieses Bild konstruierte der belesene Autor durch Zitate aus einschlägigen Werken westlicher Autoren. Mitte der 1970er Jahre kehrte er nach Mali zurück, wo er im Jahr 2017 starb.

Heute liest sich das Buch aufgrund der besseren Kenntnis der darin dargestellten historischen Bezüge und Hintergründe anders. Heute ist es ein frühes Beispiel für die postkoloniale Literatur, in der Autoren ehemaliger Kolonien die kolonialen Bilder ihrer Heimat korrigierten. Es ist ein ungemein reichhaltiger Roman. Das betrifft Inhalt, Sprache und Stil. Das Buch ist tragisch und komisch, es ironisiert und karikiert, aber klärt auch auf. Die vier Teile lesen sich einmal wie ein Liebesroman, ein anderes Mal wie ein erotisches Abenteuer, dann wieder wie eine kunsthistorische Abhandlung. All die Thesen und Theorien, die auf die ersten unabhängigen Staaten Afrikas einstürmten, sind hier wie zu einem kompottartigen Brei verrührt und zeigen, wie schwierig es gewesen sein muss, sich zu orientieren. Im Nachwort der verdienstvollen Neuauflage in der alten Übersetzung von Eva Rapsilber hätte dies aber weiter ausgeführt werden müssen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019