Separatisten kritisieren Gewalt

Barcelona/Madrid.Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hat am Mittwoch ihre Proteste gegen die harten Gerichtsurteile für neun katalanische Separatistenführer fortgesetzt. In fünf Städten der Region im Nordosten Spaniens beteiligten sich zahlreiche Bürger an „Märschen für die Freiheit“, die am Freitag in Barcelona zusammenfließen sollen. Dabei blieb es zunächst friedlich. In den vergangenen Tagen war es zu gewalttätigen Aktionen und schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Die spanische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez verurteilte die Krawalle scharf. „Es ist offensichtlich, dass wir es nicht mit einer friedlichen Bürgerbewegung zu tun haben, sondern mit einer Bewegung, die von Gruppen koordiniert wird, die Gewalt auf der Straße einsetzen, um das Zusammenleben in Katalonien zu stören“, hieß es in einer Mitteilung, in der Madrid die „Akte des Vandalismus“ in verschiedenen Teilen der Region beklagt.

Die vom Obersten Gericht in Madrid wegen Aufruhrs zu langjährigen Haftstrafen verurteilten Separatistenführer distanzierten sich von der Gewalt. Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont stand nicht vor Gericht. Die spanische Justiz hatte am Montag einen internationalen Haftbefehl für ihn reaktiviert. dpa

