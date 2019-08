Shaolin-Mönche trainieren Kung Fu

Dengfeng.Während einer Zen-Shaolin-Musikzeremonie in einem Shaolin-Tempel in Chinas Provinz Henan üben Mönche Kung Fu – dabei springt einer von ihnen in die Höhe (Bild). Zur Ausbildung von Shaolin-Mönchen zählen unter anderem Formationenbildung, Stockkämpfe, das Anfertigen von Steinschlössern, Training im Wasser sowie Faust- und Fußkampf und das Zerschlagen von Ziegelsteinen mit blanker Hand. Der Orden der Shaolin hat seit den 1980er Jahren in China und auch im Westen eine Reihe von Tempeln wieder in Betrieb genommen oder gegründet. Er versteht sich als Schule einer Form des Buddhismus, in der Kampfkunst als Teil der buddhistischen Praxis gilt und die als Vorläuferin des Zen-Buddhismus betrachtet wird. Das Kloster Dengfeng ist Zentrum der Shaolin-Mönche. dpa (BILD: dpa)

