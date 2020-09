Shoppen und pendeln

Berlin.Einst galten sie als uncool und hatten ein Rentner-Image: City-E-Bikes. Sie trugen klobige Akkus auf ihrem Gepäckträger oder am Sitzrohr und sahen lahm aus. Mit dem technischen Fortschritt sind die elektrischen Komponenten aber immer kleiner geworden und konnten fast unsichtbar integriert werden. Das hat die City-E-Bikes für einen größeren Kundenkreis interessant gemacht. Manche Hersteller betonen den erweiterten Aktionsradius – und in Verbindung mit einer jüngeren Zielgruppe damit die Pendlerqualitäten der Räder. So zum Beispiel der estnische Hersteller Ampler, der sein entsprechendes Modell Stellar als „smarten Stadt-Commuter“ vermarktet. Commuter ist die englische Bezeichnung für Pendler.

Der Einsatzzweck: Ampler zielt mit dem Stellar auf Radler, die tagein, tagaus von A nach B müssen – zur Arbeit, zum Supermarkt und zügig wieder zurück. Das Modell sei „für schnelle Fahrten im Stadtverkehr als auch für langsame Wochenendfahrten auf unbefestigten Straßen ausgelegt“, sagt Ampler-Sprecherin Tuuli Jevstignejev. Den Trapezrahmen bewirbt Ampler als „unisex“.

Die Technik: Die Akkuzellen sind im Rahmenrohr versteckt, es gibt kein verräterisches Display am Lenker. Auch den Einschaltknopf sowie die Ladebuchse am unteren Ende des Sitzrohres entdeckt man nicht sofort. Den Schub gibt ein Heckmotor in der Hinterradnabe mit Durchschnittsleistung von 250 Watt und 40 Newtonmeter Drehmoment.

Untypisch für ein E-Bike: Es gibt nur zwei Unterstützungsmodi. Grundsätzlich wechselt man zwischen den Stufen durch längeres Halten des Startknopfes. Über eine App und eine Bluetooth-Verbindung zum Rad können die Modi voreingestellt werden – etwa, wie stark der Motor unterstützt. Deckeln lässt sich auch das Tempo. Je nach Einstellung schont dies den Akku. Die vollgeladene Batterie mit 336 Wattstunden (Wh) sorgt laut Hersteller für 45 bis 100 Kilometer Reichweite. Sind die Zellen leer, dauert das Nachladen etwa 2,5 Stunden. Allerdings muss das Rad zur Steckdose gebracht werden, denn die Batterie ist nicht zum schnellen Herausnehmen konzipiert. Ampler gewährt eine Zweijahresgarantie auf den Akku, der als defekt gilt, wenn seine Restkapazität innerhalb dieser Frist auf weniger als 70 Prozent sinkt. Als Lebensdauer nennt die Sprecherin 600 Ladezyklen, „was etwa 40 000 Kilometern entspricht.“

Der Fahreindruck: Im Ferrari-roten Lack „Racing Red“ sieht das Testrad für ein City-Rad schon im Stand ganz schön flott aus. Natürlich ist es kein Sportrad, doch die Sitzposition geht in diese Richtung. Weil Sattel und der nur wenig nach oben gekröpfte Lenker in etwa auf einer Linie sind, ist die Körperhaltung leicht gebückt. Cruisen ist damit nicht so sehr die Sache des Stellar, aber ein für den Radtyp wendiges Fahrverhalten, zu dem der kurze Radstand beiträgt.

Andererseits spürt man auch einen gewissen Komfort: Die 42 Millimeter breiten 28-Zoll-Reifen gewähren gute Dämpfung bei normalen Straßenunebenheiten und verkraften auch Schotter. Die Griffenden des Lenkers sind, einem City-Rad ähnlich, nach hinten gebogen. Sofort einsatzbereit ist der Gepäckträger, denn er wird ab Werk mit einem Gummiband ausgeliefert. Der Heckmotor agiert bauartbedingt leise. Das maximal mögliche Drehmoment und die Position des Motors, der direkt an der Nabe effizient arbeiten kann, sorgen je nach Voreinstellung per App für ein gutes Beschleunigungsverhalten.

Für ein E-Bike mit Vollausstattung wiegt das Stellar mit 17,2 Kilo nicht sehr viel. Die zehn Gänge der Shimano-Kettenschaltung aus der Deore-Gruppe RD-T6000 wechseln schnell und treffsicher, bieten für städtische Einsatzszenarien genügend Abstufung und eine ausreichende Bandbreite. Die hydraulischen Scheibenbremsen vom gleichen Zulieferer verzögern verlässlich bei Wind und Wetter.

Ausstattung, Zubehör, Peripherie: Zur Vollausstattung zählen Trägersystem, Pannenschutzreifen, Schutzbleche, Beleuchtung und Reflektorelemente an Pedalen und Reifenflanken, Front- und Heckreflektoren und eine Klingel. Interessant ist vor allem das innovative Rücklicht der koreanischen Marke Lightskin: Es besteht aus fünf in der Sattelstütze integrierten LEDs. Wer ein Display zum Überwachen der Fahrdaten möchte, muss auf sein Smartphone zurückgreifen, das er mit einer Halterung aus dem Zubehörhandel am Lenker festmachen kann.

Die App informiert über Tempo, Ladestand, Restreichweite und weitere Parameter, etwa die Restkilometer zum Ziel über die integrierte Kartennavigation. Neben den Voreinstellungen der Unterstützungsstufen lassen sich Firmware-Updates laden, etwa für bessere Motorabstimmung.

Der Preis: Mit 2490 Euro liegt der Preis eher unter dem Niveau der wenigen Konkurrenzmodelle. Der Versand ist – anders als bei anderen Anbietern – im Preis enthalten.

Das Fazit: Vor allem im „Racing Red“ fällt man mit dem Stellar auf – trotz technischem Tarnfaktor. Wer das vermeiden möchte, wählt als Lackfarbe „Space Blue“. So oder so ist das Stellar ein City-E-Bike mit allem Drum und Dran, das sich kräftig und quirlig fährt und dabei nicht zu teuer ist. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020