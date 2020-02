„Sicher nicht alles optimal gelaufen“

Die Anlieger-frei-Schilder wurden zwar frühzeitig in der Waid und auf der Ofling aufgestellt. Nur kontrolliert wurde der ruhende Verkehr am vergangenen Wochenende – entgegen der Ankündigung der städtischen Pressestelle – nicht. Das musste die Stadt Weinheim am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion einräumen, nachdem zahlreiche Anwohner genau diesen Verdacht geäußert hatten.

Dazu teilte der städtische Pressesprecher Roland Kern mit: „Aufgrund der kurzen Anlaufzeit und des damit verbundenen Bedarfs an Improvisation ist sicherlich nicht alles optimal gelaufen, dafür bitten wir um Verständnis.“ Es gehe der Verwaltung darum, vor möglichen „großen Lösungen“, die nicht kurzfristig umsetzbar sind, kurzfristige Maßnahmen zu testen, um zu sehen, was praktikabel und vielleicht dauerhaft umsetzbar sei. „Zu einem Test gehört es leider auch, zu prüfen, was sich in der Umsetzung schwierig gestaltet“, so Kern. Gleichwohl werde „an den weiteren Ferientagen täglich kontrolliert“.

Verbotswidrig geparkt

Wie Anwohner berichten, hätte es am Wochenende dafür bereits reichlich Anlass gegeben, da viele Pkw verbotswidrig geparkt hätten – auch in Kreuzungsbereichen. Ähnliche Rückmeldungen hat die Sprecherin der IG Waid, Margarete Wacker, am Wochenende erhalten. Der Eindruck viele Anwohner: Die Anlieger-frei-Schilder bringen nichts, wenn nicht kontrolliert wird. Kritik gab es auch an der Platzierung der Schilder, zum Beispiel an der Ecke Waidallee/Hammerweg.

Wie mehrfach berichtet, hatten die Anwohner der Wohngebiete von der Stadt Durchfahrtsberechtigungen erhalten. Diese dienen als Parkausweis und müssen sichtbar im Auto liegen. Die Anwohner hatten ferner die Möglichkeit, zum Beispiel für Gäste weitere Parkausweise zu beantragen. Mit der Testphase in den Faschingsferien wollte die Stadtverwaltung – nach einem Gespräch mit Anwohnern Mitte Januar – signalisieren, dass man sich im Rathaus um eine Verbesserung der Parksituation in Waid und Ofling zeitnah bemüht. pro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020