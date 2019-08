Sicherheit erwünscht

Ein Mitarbeiter der DB Sicherheit im Frankfurter Hauptbahnhof. © dPa

Berlin.Eine Woche nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof nimmt die Deutsche Bahn (DB) die Sicherheit an Bahnhöfen ins Visier. Eine entsprechende Projektgruppe der DB wurde am Montag ins Leben gerufen. Die Gruppe soll nun Effizienz, Machbarkeit und Kosten ermitteln – zum Beispiel für Bahnsteigmarkierungen, Ansagen, mehr Sicherheitspersonal und mehr Videoüberwachung, hieß es.

Die Lösungen könnten personeller, organisatorischer oder technischer Art sein, sagte ein Bahn-Sprecher. dpa

