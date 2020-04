Sicherheit steht im Vordergrund

Buchen.In Corona-Zeiten ist alles anders. Auch das Blutspenden musste der neuen Situation angepasst werden. Deshalb hat der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen sein Konzept der mobilen Blutspendeaktion „vor der Haustüre“ geändert. An „sorgfältig ausgewählten und gut erreichbaren regionalen Standorten“ werden nun für mehrere Tage mobile Blutspendezentren eingerichtet. Am Dienstag wurde ein solches in der Stadthalle in Buchen realisiert – bis Freitag ist es dort zu finden. Die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards muss auf den Blutspendeterminen neu abgestimmt werden. „Die Stadthalle ist dafür bestens geeignet“, so Steffen Horvath, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereis Buchen. Hier seien für Spender, Helfer und Mitarbeiter des DRK ausreichend große Abstände und eine effektive Steuerung des Besucherstroms durch Einlassbeschränkungen möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020