Sie setzt auf Kreativität in Krisenzeiten

Mannheim.Heike Katzenberger ist selbstständige Unternehmerin in Mannheim. Die Damen- und Herrenschneidermeisterin betreibt seit 2009 ein Maßatelier unter dem Namen „monte miau“. Dort bietet sie Maßanfertigungen aller Art an, etwa Business- und Alltagskleidung sowie Brautkleider für Frauen, Anzüge und Hemden in Maßkonfektion für Männer. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist natürlich das genaue Maßnehmen am Kunden – nur das funktioniert in der Corona-Krise nicht.

Alle Kundentermine sind vorläufig abgesagt, das Atelier hat seit drei Wochen geschlossen. Für die junge Unternehmerin ist das – wie für viele Selbstständige – eine wirtschaftliche Katastrophe. Und trotz Existenzängsten packt sie an und ist kreativ – auf vielfältige Art und Weise. Dazu gehört auch, dass sie Schutzmasken näht und diese – gratis – abgeben möchte. Doch dazu gleich mehr.

Inspiriert von Lagerfeld-Aussage

Heike Katzenberger geht gleichzeitig eine besondere Form des Marketings: „Ich habe mich dazu entschieden, dass Beste aus der Situation zu machen und kreativ zu werden“, erzählt sie. In einem bewegenden Video auf Instagram geht sie offen mit ihrer Situation um, sagt, dass die Krise sie und ihre Mitarbeiter hart trifft – keine Maßanfertigungen, keine Einnahmen. Und sie hat die Kampagne #KARL WAS WRONG (zu deutsch: Karl hatte unrecht) gestartet. Damit bezieht sie sich auf eine Aussage des bekannten deutschen Modedesigners Karl Lagerfeld (1933 – 2019): „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Sie hat in ihrer Videobotschaft dazu aufgerufen, ihr zu schreiben, was man gerne als Wohlfühlkleidung zu Hause trägt. „Was machen die Menschen derzeit? Sie verbringen die meiste Zeit des Tages in Jogginghose. Also warum nicht beides verbinden und dabei noch gut aussehen?“, erläutert sie. Unter #KARL WAS WRONG hat sie nun eine kleine Kollektion auf die Beine gestellt, die in wenigen Wochen online zu haben sein wird und vorwiegend Frauen anspricht. „Superbequeme Kleidung, die sich so anfühlt, als hätte man eine Jogginghose an, die aber nicht so aussieht und sowohl alltags- als auch ausgehtauglich sein wird“, erklärt Heike Katzenberger weiter. „#KARL WAS WRONG beweist, dass auch bequeme Hosen toll aussehen können und nicht nur daheim tragbar sind.“ Am gesamten Entstehungsprozess – vom Entwurf bis zum Prototyp – hat sie dabei ihre „monte miau“-Follower in den sozialen Netzwerken teilhaben lassen, „um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Arbeit in so einem Kleidungsstück steckt“. Und bei ihr ist das nicht nur Handwerk, sondern auch viel Liebe und Individualität. Genau diese Kombination fließt in die Schutzmasken, die sie derzeit aus Stoffresten fertigt. Stylisch sind diese dazu: außen lässige Drucke und innen ein Zusatzfutter. „Ich wurde schon öfters darauf angesprochen, ob ich nicht in größeren Mengen Masken gegen Bezahlung anfertigen würde. Ich habe das immer abgelehnt, weil es sich für mich nicht richtig anfühlt, Geld mit etwas zu verdienen, das die Menschen gerade dringend benötigen.“ Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, eine limitierte Stückzahl Masken zu produzieren und diese zu verschenken – solange der Vorrat reicht und maximal drei pro Person. Terminvereinbarung zur kontaktlosen Selbstabholung bei „monte miau“, E7, 9, in Mannheim per E-Mail unter info@monte-miau.com.

Hier geht's zur Internetseite von "monte miau".

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020