Silke Hauck im Muddy’s Club

Weinheim.Gerade zurück von ihrer dreieinhalbwöchigen Tour in Taiwan zieht es Silke Hauck wieder auf die heimischen Bühnen. So auch in ihr zweites Wohnzimmer: den Muddy’s Club in Weinheim. Am Freitag, 22. November, präsentiert sie mit ihrer Band ihr aktuelles, inspiriertes Klangwerk: „Running Scared“. Als Special Guest wird der Weinheimer Lokalmatador Sebastian Strodtbeck bei einigen Songs mit auf der Bühne stehen. Los gehts um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. red (Bild: LANGHEIT)

