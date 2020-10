„Sind nicht Treiber der Pandemie“

Neckar-Odenwald-Kreis.Und wieder trifft es die Gastronomie. In der Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder beschloss Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch den „Lockdown Light“. Für die Hotels und Restaurants heißt das, sie müssen am Montag wieder schließen.

„Der Frust ist groß“, sagt Paul Berberich, Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Neckar-Odenwald, im FN-Gespräch. So kurz nach der Verkündung fiel es Berberich sichtlich schwer, die passenden Worte zu finden. „Seit Mittwochabend befinde ich mich ständig in Videokonferenzen mit den Dehoga-Kollegen“, erklärt er. Große Hoffnungen setzt er in die angekündigten Hilfen des Staates: „Das wird viele in unserer Branche retten“, so Berberich. Wichtig sei nur, dass die schnell zur Verfügung gestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020