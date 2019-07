Singend durch Stadt

Torsten Fetzner und Franz Piva nehmen sich am Donnerstag, 1. August, singend den ältesten Teil Weinheims vor: Das Stadtviertel rund um den Rodensteiner Brunnen und den „Domhof“. Dort soll im Jahr 755 nach Christus die Dorfgründung durch jenen Franken namens Wino stattgefunden haben. Die musikalische Stadtführung beginnt um 17 Uhr am Rodensteiner Brunnen. Die Tour dauert etwa zwei Stunden. An einer Station erklingt übrigens die von WNF-Gründer Hans Klump gedichtete Nordstadthymne. Auch „Wenn alle Brünnlein fließen“ wird gesungen. Die Führung ist kostenfrei, Spenden für den Kindergarten „Nordlicht“ sind aber erbeten.

Wer teilnehmen will, muss sich bei der Tourist-Info am Marktplatz anmelden, Telefon 06201/8 26 19 oder tourismus@weinheim.de. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019