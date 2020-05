Singles haben hier einen Preisvorteil

„Hat Corona deine Beziehung ,infiziert“? Zieh bei Harry ein!“ Mit diesem Slogan startet die österreichische Hotelkette „harry’s home“ eine neue Strategie, um die Auswirkungen der Corona-Krise leichter zu machen.

„So sprechen wir gezielt Gäste an, die im Zusammenhang mit den Bestimmungen der letzten Wochen vor dem Beziehungsaus stehen“, sagt Gründer Harald Ultsch. Mit dem „Alles wird gut“-Preis bietet „harry’s home“ Neo-Singles eine schnelle Lösung. Ab 40 Euro pro Nacht können frisch Getrennte in eines der Hotels in Deutschland, Österreich oder der Schweiz einziehen. Infos unter www.harrys-home.com. hmpr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.05.2020