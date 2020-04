Sinnvoll im öffentlichen Raum

Berlin.Experten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin halten eine Maskenpflicht für Kita-Kinder für „definitiv nicht umsetzbar“. „Auch in den unteren Klassen der Grundschule wird das sehr schwierig“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Empfehlung zum Tragen von Masken bei Kindern. Schutzmasken sollen helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen.

Den Experten zufolge ist es hingegen „sinnvoll und auch längerfristig zumut- und umsetzbar“, wenn Kinder ab dem Grundschulalter in Begleitung von Erwachsenen im öffentlichen Raum, also beim Einkaufen oder in Bus und Bahn, eine Maske tragen. Für jüngere Kinder empfehlen sie Masken in Risikobereichen wie etwa Krankenhäusern.

Anordnungen zum Tragen von Masken würden wahrscheinlich ein Jahr oder länger dauern, hieß es auch. Die Regelungen müssten also auch noch bei Temperaturen von über 30 Grad oder im Winter umsetzbar sein, warnen die Ärzte.

Wichtig sei zudem ein durchlässiger Stoff: „Wenn der Stoff zu dicht ist, wird zwangsläufig an der Maske vorbei geatmet, und der gewünschte Schutzeffekt wird nicht erzielt“. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020