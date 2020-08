Sitzplätze auf Gegengerade möglich

„In den nächsten Tagen“ wollen die Würzburger Kickers einen neuen „Flügelflitzer“ und damit Ersatz für den nach Braunschweig gewechselten Fabio Kaufmann präsentieren. Dies sagte FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer gestern in einer Videokonferenz mit Journalisten. Insgesamt sei der Transfermarkt derzeit noch ruhig, er komme aber langsam in Bewegung. Derzeit umfasst der Kader 19 Spieler, die am Samstag in die Vorbereitung zu der am 18. September beginnenenden Zweitliga-Saison starten. Als sei die Kadergestaltung nicht schon schwierig genug, so muss sich Sauer derzeit auch noch mit Konzepten für die Rückkehr von Zuschauern in die „Flyeralarm-Arena“ befassen. Der Verein überlegt hierbei, die Gegengerade mit Sitzplätzen zu bestücken. mf

