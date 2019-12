Sklaven und ihre Händler

Laura Robinsons Debütroman „Das Blut von London“ beschäftigt sich mit Sklavenhandel, von dem das britische Empire im 18. Jahrhundert sehr gut lebte. Ein besonders scheußliches, historisch verbürgtes Verbrechen steht im Mittelpunkt: 1781 hatte die Besatzung des überfüllten Sklavenschiffes „Zong“ 142 Afrikaner ins Meer geworfen und ertrinken lassen, da der Wasservorrat nicht für alle ausreichte. Vor diesem Hintergrund untersucht Captain Harry Corsham im Roman den Mord an seinem Jugendfreund Tad, einem engagierten Gegner der Sklaverei. Wurde er von den Profiteuren des Menschenhandels ausgeschaltet? Harry Corsham taucht tief in den Sumpf Londons ein und wird mit der Kehrseite des Glanzes des Empires konfrontiert. So interessant das Thema und der zeitliche Rahmen auch sind, leider verliert sich dieser Roman zu sehr in Belanglosigkeiten. Nach spannendem Beginn geht der Geschichte schlicht die Luft aus. (Laura Robinson: „Das Blut von London“, Heyne Verlag, München, 512 Seiten, 10,99 Euro). dpa

