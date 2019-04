Smart wird chinesisch

Der nächste Smart soll in einer Fabrik in China produziert werden. © dpa

Stuttgart.Der Smart wird zum Chinesen. Denn die nächste Generation des Kleinstwagens will Daimler gemeinsam mit Geely entwickeln. Dafür haben die beiden Partner jetzt in China ein Joint Venture geschlossen und die Markteinführung der neuen Modelle für das Jahr 2022 angekündigt. Geplant sind ausschließlich Elektrofahrzeuge, die allerdings eine größere Bandbreite abdecken und bis in das so genannte B-Segment hinaufreichen sollen. Damit würde der Smart dann mit Fahrzeugen wie dem VW Polo oder dem Ford Fiesta konkurrieren.

Alte Modelle aus Europa

Das Design der künftigen Smart-Flotte werde bei Daimler verantwortet, teilten die Partner mit. Die technische Entwicklung und die Produktion in China für den weltweiten Vertrieb übernehme dagegen Geely. Bis die neuen Smart-Modelle an den Start gehen, baut und verkauft Daimler weiterhin Fortwo und Forfour aus europäischer Produktion. Beide gibt es ab diesem Sommer nur noch mit Elektroantrieb. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019