So kommen Sie in die Stadt

Für die Leser unserer Zeitung gilt Speyer neben jeweils der eigenen Ortschaft als wichtigste Einkaufs- und Ausgehadresse in der Region. Das zeigen Untersuchungen des Einzelhandelsverbandes. Nun ist in Speyer bei den Händlern und in der Gastronomie die Sorge groß, dass die 26-monatige Sperrung der Salierbrücke zu einer Veränderung der guten Beziehungen zum rechtsrheinischen Umland führen könnte. Deshalb wollen wir hier Tipps dafür geben, wie denn der Einkaufsbummel und das abendliche Ausgehen trotzdem weiterhin gut funktionieren, wo man am besten in die Stadt reinfahren und wo man gut parken kann.

E Der Messplatz: Die Badener sind es ja gewohnt, über die Salierbrücke zu fahren und gleich die erste Ausfahrt zum riesigen Parkplatz auf dem Messplatz zu nehmen. Dort auch künftig hinzufahren, ist natürlich die einfachste Sache. Von der Autobahnausfahrt Speyer geht es auf die B 9 Richtung Karlsruhe/Germersheim, direkt nach der Ausfahrt Speyer-Dudenhofen dann Richtung Zentrum/Dom auf die B 39, kurz vor der Brückensperrbarke dann rechts ab und geradeaus über die Ampel am Technik-Museum vorbei zum Messplatz. Dort warten dann ja nicht nur der dortige Parkplatz sondern zusätzlich die Parkflächen am Naturfreundehaus, die am Technik-Museum und beim Bademaxx. Es empfiehlt sich allerdings schon, hier die Verkehrsmeldungen anzuhören, denn das wird natürlich die Umleitungsstrecke für den gesamten Lkw-Verkehr ins große Speyerer Industriegebiet sein und es könnte zu Rückstaus wegen der Ampelanlage an der Industriestraße kommen.

E Parkhaus am Bahnhof: Ein anderer guter Weg in die Innenstadt ist zumindest noch bis April über die Schifferstadter Straße und die Wormser Landstraße offen. Danach wird es dort laut Planung des städtischen Bauamtes zu einer Baustelle mit Sperrung kommen. Dazu nimmt man gleich nach der Ausfahrt auf die B 9 von der Autobahn kommend die Abfahrt Speyer-Nord, die kürzlich auch mit einer Verbreiterung und Einfädelspuren für zusätzlichen Verkehr ertüchtigt wurde. Geradeaus über den Kreisverkehr und die Ampel am BMW-Autohaus vorbei geht es Richtung Bahnhof. Dort könnte man in das bisher eher schlecht genutzte Pendlerparkhaus fahren und mit dem Shuttle in die Fußgängerzone weiterfahren, oder wer näher ans Zentrum möchte, kann direkt nach der Volksbank rechts abbiegen und auf die insgesamt drei Parkflächen und Parkhäuser in der Unteren Langgasse und der Mühlturnstraße fahren. Von dort sind es zwei Minuten Fußweg in die Postgalerie – und von dort geht es direkt in die Fußgängerzone.

E Parkplatz Stadthalle und Mühlturmstraße: Wer von der A 61 kommend über die B 9 südlich fährt, kann natürlich auch an der Ausfahrt Speyer-Dudenhofen abfahren. Aber hier bitte die Ausfahrt unter der Brücke durch nehmen und Richtung Verwaltungshochschule abbiegen. Die Dudenhofener Straße geht dort dann nach zwei Ampeln in die Schützenstraße über. Dort befindet sich links die Stadthalle mit einem Parkplatz, der gut genutzt werden kann, wenn nicht gerade eine Veranstaltung in der Halle ist. Ein kleiner Fußweg führt zum Bahnübergang und in fünf Minuten zur Postgalerie und den anderen Geschäften in der Innenstadt. Wer den Schützenbuckel runterfährt, der kann vor dem Bahnübergang links fahren und wieder die Parkflächen in der Unteren Langgasse oder der Mühlturmstraße ansteuern, die teilweise auch günstige Tagestarife anbieten.

E Parkhaus Kaufhof: Über die B 9 und die B 39 geht es auch zur Abfahrt Speyer-Süd. Dort kann an den beiden Tankstellen vorbei die Landauer Straße und nach der Ampel gleich die erste Abfahrt rechts in die Schwerdstraße genommen werden. Vorne an der Gedächtniskirche dann rechts ab und gleich an der Ampel wieder links geht’s in die Ludwigstraße und nach der nächsten Ampel die zweite Gasse nach links in die Heydenreichstraße mit dem City-Parkhaus des Kaufhofes. Ganz in der Nähe ist auch der wohl zentralste Parkplatz am Königsplatz. Aber Vorsicht: Das ist auch der Marktplatz, der an Samstagen, Dienstagen und Donnerstagen nur eingeschränkt nutzbar ist. Da hat schon manch einer über Nacht sein Fahrzeug stehen lassen und musste es dann teuer beim Abschleppunternehmer wieder auslösen.

E Noch ein Geheimtipp: Wer zum Messplatz will, der hat noch eine andere Möglichkeit, wie den vielleicht staubehafteten Weg über die B 9 und die B 39. Er ist vielleicht etwas weiter, aber eher weniger befahren: Dazu muss man an der Autobahnabfahrt Speyer auf die B 9 in nördlich Richtung Ludwigshafen abfahren und gleich wieder die erste Abfahrt nach Otterstadt nehmen. Dann am Kreisverkehr nicht Richtung Speyer-Nord sondern lieber weiter Richtung Otterstadt fahren, an der Gemeinde vorbeifahren und danach rechts abbiegen und am Wasserübungsplatz der Bundeswehr vorbei Richtung Franz-Kirrmeier-Straße fahren – immer am Rheindamm entlang geht es dann an den neuen Häusern vorbei zum Parkplatz am Dom und zum Messplatz.

E Parkplatz am Lusshof: Oder man fährt gar nicht über den Rhein, parkt auf dem kostenlosen Schotterplatz am Lusshof, geht zur Brücke rauf und nimmt den Shuttlebus zum Domplatz, der täglich von 6.49 Uhr bis Mitternacht über die gesperrte Brücke pendelt, sonntags allerdings erst ab 10.30 Uhr. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019