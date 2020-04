So wenig Patienten wie nie

Buchen.Minister Peter Hauk sprach in Buchen mit Landrat, Bürgermeister und Vertretern des Deutschen Roten Kreuzes über die aktuelle Lage und die Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken. Chefarzt Genzwürker erläuterte dem Minister die Maßnahmen, die man an den Neckar-Odenwald-Kliniken wegen der Corona-Krise getroffen habe. So verfüge man derzeit pro Standort nur noch über jeweils einen Operationssaal. In den anderen wurden Isolationsstationen eingerichtet. „Wir haben derzeit so wenig Patienten im Haus wie nie“, stellte Genzwürker fest. Pro Haus würden zurzeit nur rund 60 Menschen behandelt. „Das ist betriebswirtschaftlich eine Katastrophe!“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020