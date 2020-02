Sofortprogramm gegen Mängel

Berlin.Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die schweren Probleme der Bundeswehr mit Material und Ausrüstung mit einem Sofortprogramm angehen. Zum Auftakt der zweitägigen Bundeswehrtagung kündigte die CDU-Chefin dazu am Montag in Berlin eine „Initiative Einsatzbereitschaft“ an.

Zu dem Paket gehören eine dezentrale Beschaffung für Sanitätsmaterial, die Wiedereinführung einer Sofortinstandsetzung bei der Marine sowie personelle Unterstützung für das Beschaffungsamt. Kramp-Karrenbauer kündigte auch ein entschiedenes Auftreten gegenüber der Rüstungsindustrie an. „Ich werde auf jeden Fall mangelhaftes Gerät nicht mehr akzeptieren“, sagte sie. Die militärische Führung berät bis Dienstag. Die Tagung findet alle zwei Jahre statt. Im Mittelpunkt steht auch die verteidigungspolitische Zusammenarbeit in Europa und innerhalb der Nato sowie der aktuelle Stand der Digitalisierung der Bundeswehr.

Die Bundeswehrtagung dient der Information führender Offiziere durch die Verteidigungsministerin und den Generalinspekteur. Infolge eines Sparkurses kämpft die Bundeswehr mit Mängeln bei Ausrüstung und Personal. dpa

