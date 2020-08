Heilbronn.Lena Kopp studiert Elektrotechnik am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn und entwickelte eine Röntgen-Software zur Früherkennung einer Corona-Infektion. Mit ihrer Möglichkeit, Röntgenbilder zur Covid-19-Diagnose einzusetzen, geht sie sogar einen Schritt weiter. Üblicherweise wird bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus der Nasen- und Rachenabstrich durchgeführt. Bei Verdacht auf einen schweren Verlauf wird eine Computertomographie (CT) angeordnet. In Entwicklungsländern stehen weder Test-Kits noch Möglichkeiten einer CT ausreichend zur Verfügung. So hat Lena Kopp in ihrer Studienarbeit eine Röntgen-Software entwickelt, die zwischen einer bakteriellen- und einer viralen Lungen-Erkrankung unterscheiden kann – völlig automatisch.

