Sojus bringt arabischen Astronauten zur ISS

Baikonur.Am Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan wird die russische Sojus-FG-Trägerrakete mit dem Raumschiff Sojus MS-15 an der Startrampe von Technikern betreut (Bild). Sie soll eine neue Besatzung zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen. Zum ersten Mal schicken die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am Mittwoch einen eigenen Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS. In Vorbereitung auf den Flug zur ISS hat die Europäische Weltraumagentur ESA in Darmstadt die Emirate bei der Mission unterstützt, etwa was die Auswahl und Durchführung der wissenschaftlichen Experimente an Bord betrifft. Hassa al-Mansuri, der erste arabische Astronaut, wird acht Tage im Weltall bleiben. Das Astronautenprogramm der VAE ist nur ein Teil der Weltraum-Strategie der Emirate. dpa (BILD: dpa)

